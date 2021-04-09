تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443 noor.moe.gov.sa شرح تسجيل ولي أمر أو طالب

ننشر رابط تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443 noor moe gov sa أو رابط التسجيل في الروضة الرسمي من حساب ولي الأمر الشخصي بعد صدور التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور لولي الأمر 1442، وتحديد مواعيد التسجيل في مرحلة الروضة، والسن المحدد للقبول في المستويات (الأول – الثاني – الثالث) بمرحلة رياض الأطفال، كما تضمن التعميم التعميم عن وزارة التعليم عام أولوية القبول في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية، ومهام الإدارات المختصة بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال، ومن خلال ثقفني نوفر تفاصيل التعميم الصادر يوم الاثنين بتاريخ 22 مارس 2021 الموافق لتاريخ 9 شعبان 1442هـ، بالإضافة إلى رابط دخول نظام نور المركزي لولي الأمر 1442 للاستفادة من خدمات برنامج نور التعليمية.

تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية بشكل رسمي تعميم تنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، وقد حددت الوزارة مواعيد فتح باب القبول واستقبال طلبات أولياء الأمور في نظام نور لتسجيل أبنائهم وبناتهم، حيث جاءت مواعيد التسجيل في رياض الأطفال للمستويات الثلاث كالتالي:

يبدأ تسجيل الأطفال في نظام نور اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 25 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 7 أبريل 2021م.

يستمر التسجيل في رياض الأطفال على مدار العام الدراسي.

ملاحظة: تكون أولوية التسجيل بكافة الروضات لطلاب المستوى الثالث من 5 سنوات إلى 6 سنوات، أما طلاب المستوى الثاني من 4 إلى 5 سنوات فيتم حالياً تسجليهم على قوائم الانتظار، وسوف يتم قبولهم بتاريخ 7 محرم 1443هـ وفق المقاعد الشاغرة المتبقية بعد استيفاء تسجيل كامل الطلاب المستوى الثالث.

شرح طريقة تسجيل الروضة في نظام نور 1443

يتيح نظام نور لولي الأمر في الوقت الحالي إمكانية تسجيل طفل في مرحلة الروضة أو في رياض الأطفال عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بولي الأمر في حال وجود حساب مسبق نظراً لوجود أبناء سابقين مسجلين بالنظام التعليمي، ومن القائمة الرئيسية يتم النقر على أيقونة “تسجيل الأبناء” > ثم متابعة عملية التسجيل وفق الشرح الموضح بالفيديو المرفق.

أما في حال عدم وجود حساب في نظام نور لولي الأمر، فيجب على ولي الأمر تسجيل حساباً لولي أمر جديد، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في رياض الأطفال 1443 من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات تسجيل رياض الأطفال من “الجوال”

يتيح نظام نور لولي الأمر الحساب الشخصي إمكانية التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1443 من الجوال عن طريق الدخول إلى برنامج نور الصفحة الرئيسية باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ثم تعبئة بيانات ولي الأمر لتسجيل الدخول في حساب امتلاك ولي الأمر حساباً في نظام نور لولي الأمر، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الأبناء”، ثم النقر على “تسجيل طالب جديد” ومتابعة باقي خطوات التسجيل الموضحة من خلال الفيديو التالي:

أعمار القبول في مرحلة رياض الأطفال

حددت وزارة التعليم عام أعمار قبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام القادم، حيث أعنت عن قبول الأطفال في كل مستوى من المستويات الثلاث وفق تاريخ ميلاده، ويمكنكم التعرف على تواريخ الميلاد من خلال التالي:

المستوى الأول (الروضات الأهلية والعالمية فقط) : اعتباراً من تاريخ 23 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 13 أكتوبر 2017م، وحتى تاريخ 22 محرم 1440هـ الموافق لتاريخ 2 أكتوبر 2018م.

: اعتباراً من تاريخ 23 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 13 أكتوبر 2017م، وحتى تاريخ 22 محرم 1440هـ الموافق لتاريخ 2 أكتوبر 2018م. المستوى الثاني : اعتباراً من تاريخ 23 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 24 أكتوبر 2016م، وحتى تاريخ 22 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 12 أكتوبر 2017م.

: اعتباراً من تاريخ 23 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 24 أكتوبر 2016م، وحتى تاريخ 22 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 12 أكتوبر 2017م. المستوى الثالث : اعتباراً من تاريخ 23 محرم 1437هـ الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2015م، وحتى تاريخ 22 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 23 أكتوبر 2016م.

أولوية القبول في رياض الأطفال نظام نور

أعلنت وزارة التعليم عام ضمن التعميم الصادر فيما يتعلق بتنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بأن تكون أولوية القبول في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية بالمملكة العربية السعودية للفئات التالية:

تكون الأولوية في القبول برياض الأطفال لمن يقوم بالتسجيل أولاً من الأطفال السعوديين، والأطفال غير السعوديين من أم سعودية. الأولوية في التسجيل في نظام نور بمرحلة رياض الأطفال تكون للأطفال المتقدمين للمستوى الثالث. يتم قبول الأطفال في المستوى الثاني عند توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول كافة المتقدمين بطلبات التسجيل في المستوى الثالث حتى تاريخ 7 محرم 1443هـ.

رابط نظام نور لولي الأمر 1442

يتيح نظام نور ولي الأمر إمكانية الدخول عن طريق البيانات الشخصية الخاصة بولي الأمر (اسم المستخدم – كلمة المرور)، حيث يمكن لولي الأمر الدخول الآن للنظام التعليمي لمتابعة الأبناء بالمدارس أو تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ.

فمن يرغب في الحصول على رابط تسجيل دخول نظام نور لولي الأمر المركزي 1442 لتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال فور حلول الموعد المحدد للتسجيل رسمياً والموضح بالمقال، أو تسجيل طالب مستجد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم أو الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ واستخراج شهادات الطلاب، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

نظام نور إعادة ضبط اسم المستخدم وكلمة المرور

عند نسيان ولي الأمر بيانات دخول نظام نور لولي الأمر من الحساب الخاص به، فيمكنه إعادة تعيين اسم المستخدم أو كلمة المرور من خلال النقر على أيقونة “هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم” من الشاشة الرئيسية في نظام نور التعليمي.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة للتحقق وهي (رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق)، ثم إكمال باقي الخطوات الخاصة بإعادة ضبط المعلومات الشخصية التي يمكنكم التعرف عليها من خلال الفيديو التوضيحي المرفق (من اللابتوب أو من الجوال) بالتالي:

كما يمكن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع ثقفني، الدخول إلى حساب نظام نور لولي الأمر لاستخراج نتائج الطلاب إشعارات الفترات “الفترة الثالثة” أو درجات أعمال السنة لطلاب المرحلتين المتوسطة والابتدائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442، وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب بعض المدارس لمراحل التعليم العام بالمملكة.

طريقة تسجيل طفل في رياض الأطفال 1443

يتم تسجيل طفل في رياض الأطفال عن طريق الدخول من حساب نظام نور لولي الأمر بتعبئة البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، وذلك في حال وجود حساب مسبق في نظام نور المركزي لولي الأمر، أما في حال عدم وجود حساب مسبق على نظام نور ولي الأمر 1442، فيتم الدخول إلى شاشة نظام نور الرئيسية، ثم اتباع الخطوات التالية:

النقر على “رابط التسجيل لولي أمر جديد”.

قم بتعبئة رقم سجل ولي الأمر.

سيظهر اسم المستخدم المقترح نفس رقم السجل لولي الأمر، ويفضل تركه كما هو لعدم نسيانه، ثم النقر على التالي.

قم بكتابة رقم هوية الطالب، ثم “التالي”.

كتابة رقم الجوال، ثم إرسال.

دخول الشاشة الرئيسية وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة إليك على الجوال.

تغيير كلمة السر بكتابة كلمة الجديدة وتأكيدها، ثم كتابة البريد الإلكتروني، ثم النقر على “حفظ”.

بعد الدخول على الحساب الشخصي لولي الأمر، قم بالنقر على “تسجيل الأبناء”.

النقر على “تسجيل طالب جديد”.

تعبئة بيانات طلب التسجيل.

تحديد الصف وتعبئة معلومات المدرسة، ثم تسجيل.

التعبير عن مدى رضاك عن النظام بالتقييم ثم حفظ.

ويمكنكم دخول نظام نور لولي الأمر من خلال اتباع رابط تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443 الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع ثقفني.

التسجيل في رياض الأطفال 1443

أعلنت وزارة التعليم عام عن أنه سيتم تسجيل كافة أطفال المستوى الثاني على قوائم الانتظار، وسوف يتم قبول هذه الفئة من الأطفال بعد تاريخ السابع من شهر محرم للعام الهجري الجديد 1443هـ وفق الشواغر المتاحة لدى الروضة في ذلك الحين، ويتم ذلك بعد أن يتم استيفاء قبول الأطفال المسجلين في المستوى الثالث.

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