كورونا أم أزمة دبلوماسية؟ إرجاء زيارة رئيس وزراء فرنسا إلى الجزائر

جدة - نرمين السيد - أعلنت باريس، اليوم الجمعة، إرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس، والمقررة إلى الجزائر يوم الأحد المقبل، إلى أجل غير مسمى، فى خطوة مفاجئة عزتها باريس إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما أكدت مصادر مطلعة أنها أزمة دبلوماسية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسى إن "جائحة كورونا لا تسمح بأن تكون الوفود فى ظروف مُرضية تمامًا"، مضيفًا أن اللجنة الحكومية الفرنسية الجزائرية، التى كان يفترض أن تُعقد الاجتماعات الثنائية فى إطارها "أُرجئت بالتالى إلى موعد لاحق يكون فيه السياق الصحى أكثر ملاءمة".

وبحسب الوكالة، فقد عزت مصادر فرنسية وجزائرية متطابقة، إرجاء الزيارة إلى أسباب دبلوماسية، موضحة أن الجزائر اعتبرت أن حجم الوفد الفرنسى الذى قلص عدده بسبب الجائحة، غير كاف، ما عجل صدور القرار المتأخر بإرجاء الزيارة.

وأشار مصدر فرنسى مطلع إلى أن "تشكيلة الوفد دون المستوى فى نظر الجزائر".

وأكد مصدر جزائرى أن باريس "قصرت الزيارة على يوم واحد، وقلصت حجم الوفد إلى أربعة وزراء"، مضيفًا أنها "تشكيلة مصغرة، فى حين أن هناك الكثير من القضايا الثنائية التى يجب دراستها".

وكان من المفترض أن تأتى زيارة رئيس الوزراء الفرنسى إلى الجزائر بمثابة خطوة جديدة للتقارب الثنائى الذى بدأه الرئيسان الفرنسى إيمانويل ماكرون، والجزائرى عبد المجيد تبون.