اليمن: طرد ميليشيا الحوثى من مواقع جبهة الكسارة وسقوط عشرات القتلى

جدة - نرمين السيد - تمكنت قوات الجيش اليمنى، مدعومًا بمقاتلى القبائل وضربات التحالف العربى لدعم الشرعية، أمس الخميس، من طرد ميليشيات الحوثيين الإرهابية من عدة مواقع فى جبهة الكسارة، غرب مأرب، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وبحسب وسائل إعلام يمنية، شن الجيش اليمنى هجومًا معاكسًا، تمكن خلاله من دحر ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين، إلى جانب خسائر أخرى فى العتاد. وأكد المصدر اليمنى أن مدفعية الجيش دمرت 3 أطقم تابعة للميليشيات، وسقط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح. فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات الحوثيين بعدة غارات فى مواقع متفرقة غرب مأرب، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية فى صفوف الميليشيات.

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