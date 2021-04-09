تينيسى الأمريكية تسمح بحمل السلاح دون ترخيص

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "تينيسيان" المحلية، فإن قانون "الحيازة الدستورية" الذى يدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو، سيسمح لمعظم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا، والذين يملكون أسلحة قانونية، بحملها فى الأماكن العامة دون تصريح إضافى.

وفى تغريدة عبر "تويتر"، أوضح حاكم تينيسى أنه وقع أمس الخميس، قانونًا دستوريًا يسمح بحمل السلاح، مضيفًا "لأنه لا يجب أن يكون صعبًا على سكان تينيسى الملتزمين بالقانون ممارسة حقوقهم".

وأضاف: "شكراً لأعضاء الجمعية العامة والاتحاد الوطنى لحمل البنادق للمساعدة فى إنجاز ذلك التعديل الثانى".

يذكر أن هناك 31 ولاية أمريكية من أصل 50، تسمح بحمل السلاح فى الأماكن العامة دون تصريح أو ترخيص، رغم أن الأسلحة النارية محظورة فى مواقع محددة فيها.