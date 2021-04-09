هنا لعبة ماين كرافت التعليمية minecraft.education دخول مسابقة مدرستي تُبرمج عبر منصة مدرستي

لعبة ماين كرافت التعليمية من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، خاصةً داخل المملكة العربية السعودية، بعد إعلان وزارة التعليم عن انطلاق مسابقة مدرستي تُبرمج، من خلال الدخول على منصة مدرستي والقيام بالاشتراك في المسابقة، بالمرحلة الأولي من خلال اللعبة التي تنمي مهارات المشتركين، وسوف تستمر المسابقة حتي 17 رمضان 1442، ثم يتم تقييم أداء المشتركين وتحديد الفائزين بالمرحلة الأولي، حيث سيكون هناك مرة ثانية سيتم فتح الاشتراك لها مع دخول العام الدراسي الجديد.

الدخول على رابط ماين كرافت “minecraft:Education Edition“.

دخول ماين كرافت يكون من حساب المشترك على منصة مدرستي.

الاشتراك في المرحلة الأولي ساعة برمجة.

تقوم اللعبة على قصة قريتين.

يقوم الطالب أو المعلم بالتعاون في تجميع متطلبات اللعبة.

مسابقة مدرستي تُبرمج عبر رابط ماين كرافت التعليميةماهي لعبة ماينكرافت التعليمية

هي لعبة مستقلة تم إطلاقها وتطويرها في 2006، عن طريق المطور السويدي “ماركوس بيرسون”، وحاذت اللعبة على إعجاب عدد كبير من المشتركين فيها حول العالم، وكان حصول شركة مايكروسوفت على حقوق اللعبة وتطويرها، صدي واسع من حيث انتشارها بطريقة أوسع، فهي تنمي الابتكار وحب اللعب الجماعي من خلال فريق يقوم المشتركين بتكوينه، لمحاربة الوحوش وتكوين بيوت ومناظر خلابة.

منصة مدرستي للدخول على رابط minecraft

تقوم وزارة التعليم السعودية بدعم الطلاب والمعلمين، عبر منصة مدرستي التعليمية ومن خلال تقديم مسابقة مدرستي تُبرمج التي تساعد المشتركين على تكوين فريق، للحصول على ساعة برمجة وتنمية مهاراتهم، لخلق جيل جديد من محبي البرمجيات والمهتمين بتصنيعها في المستقبل، ضمن خطة الدولة في التحول الرقمي والتكنولوجي بالمملكة، وأعلنت شركة مايكروسوفت وتيتكو عن مشاركتهم ودعمهم للمسابقة، وقد بلغ عدد المشتركين حتي الآن ما يزيد عن أربع ملايين مشترك.

الدخول على موقع العودة للمدرسه.

الدخول على مسابقة مدرستي تُبرمج.

الضغط على مزيد.

الضغط على المرحلة الأولي.

الدخول على ساعة برمجة.

الدخول على لعبة ماين كرافت والضغط على مربع سابورت.

ثم الضغط على داونلوود تنزيل.

سيتم فتح صفحة بها ثلاث أنظمة للتشغيل “ويندوز، أيباد أندرويد، أيفون”.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب على منصة مدرستي.

الدخول للعبة والبدء في الإجابة عن متطلباتها.

شرح مسابقة مدرستي تُبرمج