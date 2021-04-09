سر نجاح الزبادي في البيت وطريقة تحضيره في مطبخك بمناسبة قدوم شهر رمضان

تبحث ربات المنزل بشكل مستمر عن سر نجاح الزبادي في البيت لأنها مليئة بالفوائد لكل عناصر الجسم، كما يمكن تقديمها بأكثر من شكل ويحبها عدد كبير من الأطفال والبالغين، لذلك يمكنك توفير جهد ذهابك إلى السوبر ماركت وتوفير المال وصنعها في المنزل بخطوات بسيطة سنعرضها لكِ من خلال الموضوع التالي.

تُعد الزبادي من الأكلات التي لا غنى عنها يوميًا ولها العديد من الفوائد الصحية حيث تحتوي على البكتيريا النافعة التي تعمل على الوقاية من الأمراض وتقوم بحماية المعدة والأمعاء، كما تقوم أيضًا بحماية العظام وتعزيز مناعة الجسم، فدعونا نعرض لكم سر نجاح الزبادي في البيت في السطور التالية.

كيلو من الحليب الطازج سواءً كان كامل الدسم أو خالي الدسم أو مبستر أو أي نوع آخر.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي البلدي.

ملعقة واحدة من اللبن البودرة.