سر نجاح الزبادي في البيت وطريقة تحضيره في مطبخك بمناسبة قدوم شهر رمضان

تبحث ربات المنزل بشكل مستمر عن سر نجاح الزبادي في البيت لأنها مليئة بالفوائد لكل عناصر الجسم، كما يمكن تقديمها بأكثر من شكل ويحبها عدد كبير من الأطفال والبالغين، لذلك يمكنك توفير جهد ذهابك إلى السوبر ماركت وتوفير المال وصنعها في المنزل بخطوات بسيطة سنعرضها لكِ من خلال الموضوع التالي.سر نجاح الزبادي في البيت
تُعد الزبادي من الأكلات التي لا غنى عنها يوميًا ولها العديد من الفوائد الصحية حيث تحتوي على البكتيريا النافعة التي تعمل على الوقاية من الأمراض وتقوم بحماية المعدة والأمعاء، كما تقوم أيضًا بحماية العظام وتعزيز مناعة الجسم، فدعونا نعرض لكم سر نجاح الزبادي في البيت في السطور التالية.مقادير الزبادي البيتي
- كيلو من الحليب الطازج سواءً كان كامل الدسم أو خالي الدسم أو مبستر أو أي نوع آخر.
- 2 ملعقة صغيرة من الزبادي البلدي.
- ملعقة واحدة من اللبن البودرة.
- في البداية قومي بوضع الحليب على النار حتى يقترب من الغليان، ويمكن القيام بطريقة الحمام المائي، وهي أن تقومي باستخدام وعائين بنفس الحجم حتى نمنع الحليب من أن يحترق مع التقليب المستمر حتى يقترب من الغليان، وتلك الخطوة تكون بهدف توصيل الحرارة إلى أجزاء الحليب بالكامل لقتل البكتيريا.
- قومي بإحضار وعاء آخر يكون حجمه أوسع وضعي فيه ماء بارد وضعي وعاء الحليب الساخن داخله، وذلك بهدف قتل البكتيريا التي لا تموت بالتسخين وتموت بالتبريد.
- قومي بإحضار وعاء صغير وضعي فيه ملعقتين صغيرتين من الزبادي البلدي وقلبيهم، ثم ضعيهم على الحليب البارد وقلبيهم جيدًا، واحرصي على ألا تضعي أكثر من ملعقة واحدة من الزبادي لكل نصف كيلو من الحليب.
- قومي بإضافة ملعقة من اللبن البودر، وقلبي المزيج جيدًا.
- قومي بوضع الخليط في أكواب أو أوعية خاصة بالزبادي، وضعيهم في صينية ألومنيوم بحروف عالية.
- قومي بغلي كمية من الماء وصبيها في الصينية وحول الأكواب، وغطي كل كوب بغطاء يمنع تساقط الماء، ثم غطي الصينية بفوطة نظيفة.
- قومي بترك الأكواب في الصينية لمدة 7 ساعات حتى يصل الشكل إلى الزبادي المطلوبة، وضعيها في الثلاجة إلى حين وقت التقديم.
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تبحث ربات المنزل بشكل مستمر عن سر نجاح الزبادي في البيت لأنها مليئة بالفوائد لكل عناصر الجسم، كما يمكن تقديمها بأكثر من شكل ويحبها عدد كبير من الأطفال والبالغين، لذلك يمكنك توفير جهد ذهابك إلى السوبر ماركت وتوفير المال وصنعها في المنزل بخطوات بسيطة سنعرضها لكِ من خلال الموضوع التالي.سر نجاح الزبادي في البيت
تُعد الزبادي من الأكلات التي لا غنى عنها يوميًا ولها العديد من الفوائد الصحية حيث تحتوي على البكتيريا النافعة التي تعمل على الوقاية من الأمراض وتقوم بحماية المعدة والأمعاء، كما تقوم أيضًا بحماية العظام وتعزيز مناعة الجسم، فدعونا نعرض لكم سر نجاح الزبادي في البيت في السطور التالية.مقادير الزبادي البيتي
- كيلو من الحليب الطازج سواءً كان كامل الدسم أو خالي الدسم أو مبستر أو أي نوع آخر.
- 2 ملعقة صغيرة من الزبادي البلدي.
- ملعقة واحدة من اللبن البودرة.
- في البداية قومي بوضع الحليب على النار حتى يقترب من الغليان، ويمكن القيام بطريقة الحمام المائي، وهي أن تقومي باستخدام وعائين بنفس الحجم حتى نمنع الحليب من أن يحترق مع التقليب المستمر حتى يقترب من الغليان، وتلك الخطوة تكون بهدف توصيل الحرارة إلى أجزاء الحليب بالكامل لقتل البكتيريا.
- قومي بإحضار وعاء آخر يكون حجمه أوسع وضعي فيه ماء بارد وضعي وعاء الحليب الساخن داخله، وذلك بهدف قتل البكتيريا التي لا تموت بالتسخين وتموت بالتبريد.
- قومي بإحضار وعاء صغير وضعي فيه ملعقتين صغيرتين من الزبادي البلدي وقلبيهم، ثم ضعيهم على الحليب البارد وقلبيهم جيدًا، واحرصي على ألا تضعي أكثر من ملعقة واحدة من الزبادي لكل نصف كيلو من الحليب.
- قومي بإضافة ملعقة من اللبن البودر، وقلبي المزيج جيدًا.
- قومي بوضع الخليط في أكواب أو أوعية خاصة بالزبادي، وضعيهم في صينية ألومنيوم بحروف عالية.
- قومي بغلي كمية من الماء وصبيها في الصينية وحول الأكواب، وغطي كل كوب بغطاء يمنع تساقط الماء، ثم غطي الصينية بفوطة نظيفة.
- قومي بترك الأكواب في الصينية لمدة 7 ساعات حتى يصل الشكل إلى الزبادي المطلوبة، وضعيها في الثلاجة إلى حين وقت التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح الزبادي في البيت وطريقة تحضيره في مطبخك بمناسبة قدوم شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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