نائب رئيس البرازيل يهين الأرجنتين: متسول أبدى

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس البرازيل، الجنرال هاميلتون موراو، أمس الخميس، على أن احترام مبادئ المسؤولية المالية هى الحل لتجنب إفلاس البلاد لينتهى بها الأمر مثل الأرجنتين "المتسول الأبدى"، على حد وصفه.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية، قال موراو فى فعالية افتراضية مع مستثمرين ورجال أعمال، أمس الخميس: "لا يمكننا الهروب من قواعد المسؤولية المالية، إذا لم تفلس البلاد، وإذا أفلست الدولة، فسنكون مثل جارنا فى الجنوب، مثل الأرجنتين، المتسول الأبدى". وتأتى تصريحات موراو تزامنًا مع أسوأ لحظات العلاقة بين البرازيل والأرجنتين، فى ظل رئاسة اليمينى المتشدد جايير بولسونارو للبرازيل، واليسارى ألبرتو فرنانديز للأرجنتين. وبدأت الخلافات منذ دعم بولسونارو إعادة انتخاب ماوريسيو ماكرى فى الحملة الانتخابية لعام 2019 فى الأرجنتين، بينما فاز بعدها ألبرتو فرنانديز، الذى يدعم بدوره رئيس البرازيل الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخصم السياسى لبولسونارو.

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