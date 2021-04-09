جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن الحكومة الإسرائيلية سوف تخطر المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بأنه ليس لها سلطة لفتح تحقيق ضد إسرائيل، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية.
وأشارت "يديعوت آحرونوت" أن قرار عدم التعاون مع التحقيق اتخذ فى اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بينى جانتس، والنائب العام أفيخاى ماندلبليت.
وطعنت إسرائيل على سلطات المحكمة الجنائية الدولية على أساس أنها ليست دولة عضو فيها، وأن السلطة الفلسطينية التى طلبت إجراء التحقيق "ليست دولة"، على حد الرد الإسرائيلى.
فيما قضت المحكمة بأن سلطانها ينطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهى أراض استولت إسرائيل عليها فى حرب عام 1967، ويطالب بها الفلسطينيون حاليًا لإقامة دولة عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل: لن نتعاون مع الجنائية الدولية بشأن اتهامات جرائم الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.