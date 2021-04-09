إسرائيل: لن نتعاون مع الجنائية الدولية بشأن اتهامات جرائم الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن الحكومة الإسرائيلية سوف تخطر المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بأنه ليس لها سلطة لفتح تحقيق ضد إسرائيل، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية.

وأشارت "يديعوت آحرونوت" أن قرار عدم التعاون مع التحقيق اتخذ فى اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بينى جانتس، والنائب العام أفيخاى ماندلبليت.

وطعنت إسرائيل على سلطات المحكمة الجنائية الدولية على أساس أنها ليست دولة عضو فيها، وأن السلطة الفلسطينية التى طلبت إجراء التحقيق "ليست دولة"، على حد الرد الإسرائيلى.

فيما قضت المحكمة بأن سلطانها ينطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهى أراض استولت إسرائيل عليها فى حرب عام 1967، ويطالب بها الفلسطينيون حاليًا لإقامة دولة عليها.