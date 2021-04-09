خسارة 26 مليون وظيفة فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للمنظمة، انخفض متوسط معدل العمالة فى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، التى تضم 650 مليون نسمة، من 57.4% إلى 51.7% منذ تفشى الجائحة، حتى نهاية العام الماضى.
كما ارتفع معدل البطالة فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى على أساس سنوى، لتصعد من 8.3 إلى 10.6%.
ووفقًا لمديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية كاريسا إتيان، تشهد الأمريكيتان أعدادًا كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل مقلق، خاصةً أمريكا الجنوبية.
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