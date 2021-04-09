أعلنت وزارة الدفاع في تركيا، الجمعة، تحطم طائرة تدريب عسكرية في البحر.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الدفاع التركية قولها، إنه تم إنقاذ أفراد طياريها. ولم ترد تفاصيل أخرى حتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم طائرة عسكرية تركية.. وكشف مصير طاقمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.