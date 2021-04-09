الصين تبدأ تشييد خامس موقع لإطلاق الصواريخ

الصين تبدأ تشييد خامس موقع لإطلاق الصواريخدشنت مدينة ساحلية في شرق الصين خطة لبناء خامس موقع لإطلاق الصواريخ في البلاد، وذلك لتعزيز البنية التحتية الفضائية لتلبية متطلبات ازدهار متوقع في المهمات التجارية.

وفازت شركة هندسية في إقليم تشجيانغ بشرق البلاد بمناقصة لبناء منصة الإطلاق في مدينة نينغبو، بالإضافة إلى جزء من مركز القيادة ومنشأة تجميع واختبار، وفقًا لوثيقة نُشرت على موقع منطقة التجارة الحرة في نينغبو على الإنترنت.

ستستثمر مدينة نينغبو 20 مليار يوان (ثلاثة مليارات دولار) في مركز إطلاق الصواريخ في مقاطعة شيانغشان، وذلك في إطار خطط حكومة تشجيانغ للبنية التحتية في الفترة من 2021 إلى 2025. وسيكون المركز قادرًا على إطلاق 100 مهمة سنويًا.