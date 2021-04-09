عاجل.. الأمن الروسى يحبط هجوما إرهابيا فى القرم

وفى بيان له، قال الأمن الروسى، إن "الإرهابيين كانا يخططان لتفجير إحدى المؤسسات التعليمية فى مدينة سيمفروبول عاصمة شبه جزيرة القرم، ومن ثم الهرب إلى سوريا عبر أوكرانيا وتركيا".
وأضاف البيان الروسى، أن جهاز الأمن الفيدرالى أحبط هجوما إرهابيا فى القرم، حيث تم اعتقال مواطنين روسيين من مواليد 1992 و1999، من أنصار التنظيم الإرهابى الدولى "هيئة تحرير الشام" المحظور فى روسيا.
وأشار البيان إلى أن المتهمين "خططا لهجوم مسلح باستخدام قنابل يدوية الصنع على إحدى المؤسسات التعليمية فى سيمفروبول".
ويأتى الإعلان الروسى فى ظل توتر متصاعد بين روسيا وأوكرانيا بشأن منطقة شبه جزيرة القرم، وهى المنطقة الروسية بموجب استفتاء مارس 2014، حيث صوت 96.77% من ناخبى القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.
بينما مازالت أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم ملكًا لها، لكنها أرض محتلة مؤقتًا، فيما صرحت القيادة الروسية مرارًا وتكرارًا أن سكان القرم بشكل ديمقراطى وبالامتثال الكامل للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، صوتوا لإعادة التوحيد مع روسيا.
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