الصحة العالمية: 57.6 ألف جرعة من لقاح كورونا تصل طرابلس

وأشار البيان إلى أنه تم تخصيص الدفعة الأولى من اللقاحات للفئات ذات الأولوية فى ليبيا، بما فى ذلك العاملين بمجال الصحة فى مراكز العزل، والأشخاص فوق سن 75 عامًا، والمصابين بأمراض مزمنة، والعاملين الآخرين بمجال الصحة فى المرافق الصحية المختلفة.
ومن المقرر، أن يتم توزيع اللقاحات على مراكز التطعيم فى جميع أنحاء البلاد، بناء على خطة توزيع تم إعدادها بالتنسيق مع السلطات الصحية الوطنية فى ليبيا.
ومن جانبه، قال وزير الصحة الليبى، على الزناتى: "يسعدنا وصول الدفعة الأولى من لقاحات كوفاكس إلى ليبيا. إن ليبيا هى أحد المشاركين فى التمويل الذاتى فى منشأة كوفاكس. وإجمالاً، طلبنا جرعات كافية من اللقاح لتحصين ما لا يقل عن مليون و 374 ألفا و200 شخص. ونتوقع تسليم جرعات إضافية بحلول نهاية الشهر الجارى".
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