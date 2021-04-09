وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ودوق أدنبرة عن عمر يناهز 99 عامًا

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عمر شويل - جدة أعلن قصر باكنجهام اليوم وفاة الدوق فيليب دوق أدنبر وزوج ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث ووالد ولي العهد الأمر تشارلز عن عمر يناهز 99 عامًا.

وكان الدوق قد عانى من وعكات صحية متكررة في السنوات الأخيرة، وكانت صحته تتدهور بشكل تدريجي حتى أنه تنحى عن ارتباطات ملكية في مايو 2017م، كما خضع لإجراء جراح في الفخذ عام 2018م، ومع ذلك فإنه حضر حفل زفاف حفيده الأمير هاري على ميجان ماركل بعد شهر واحد فقط من خروجه من المستشفى.

والأمير فيليب كان من ابن شقيق ملك اليونان السابق، وهو من أحفاد الملكة فيكتوريا إلا أن عائلته تم طردها من اليونان بعد إعلان قيام الجمهورية بعام الجمهورية عام 1922م، وانتقلت العائلة بعد ذلك لعدة دول أوروبية منها ألمانيا.

وقد درس فيليب بالكلية البحرية الملكية بانجلترا، وهناك التقى ابنة عمه وولية عهد بريطانيا آنذاك الأميرة إليزابيث أثناء زيارة لها مع والدها ووالدتها للكلية، وتزوجا في 20 نوفمبر 1947 في حفل زفاف ملكي مهيب من كنيسة ويستمنستر الشهيرة، وقامت الإذاعة البريطانية ببث الحفل ، بعدها حصل الأمير فيليب على لقب دوق أدنبرة، وهذا العام تمر الذكرى ال74 لزواج الدوق من الملكة.

وفي حين أن الدوق فيليب لم يكن له أي مهام دستورية وفقًا للدستور البريطاني ولم يكن يرى أي أوراق رسمية تعرض على الملكة، إلا أنه كان مستشارها وقد ساعد في تحديث النظام الملكي وبإيعاز منه للملكة تم إلغاء بعض تقاليد القصر القديمة، وكان دائمًا ينظم حفل غداء غير رسمي في القصر يدعو فيه شخصيات عامة من خلفيات متنوعة، كما ترأس مجموعة الطريق إلى الأمام وهي مجموعة مؤلفة من أفراد العائلة المالكة البارزين ومستشاريهم ومهمتهم تحليل وتجنب أي انتقاد للمؤسسة الملكية أو للملكة.