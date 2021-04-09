تحديد أسعار البنزين في السعودية شهر أبريل 2021 Aramco أرامكو تُعلن السعر الجديد خلال ساعات

أسعار البنزين في السعودية شهرياً من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها المواطن السعودي بصفة دورية، لمعرفة السعر الجديد الذي تقره شركة أرامكو السعودية كل شهر، فبعد أن كان التعديل على السعر يتم ربع سنوي، أصبح مع التغيرات التي يشهدها سعر البرميل عالمياً بين لحظة وأخري يتحدد شهرياً في المملكة العربية السعودية، وقد حددت الشركة عن أن موعد إعلان السعر يكون يوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يكون التطبيق في اليوم التالي أي يوم 11 من كل شهر ميلادي.

أسعار البنزين شهر أبريل 2021

خلال ساعات تقوم شركة أرامكو السعودية بإعلان سعر الوقود لشهر أبريل 2021، ويتساءل الكثيرون عن هل سيكون هناك تغييرات على السعر سواء بالزيادة أو النقصان، خاصة بعد أن شهدت أسعار البنزين خلال شهر مارس الماضي تغيرات على السعر، مقارنتا بالسعر خلال يناير وفبراير من أول العام، بعد الانخفاض الذي شهده سعر برميل البترول عالمياً خلال الربع الأخير من عام 2020، وتأثير ذلك على أرباح شركة أرامكو السعودية التي تراجعت بنحو 44% عن الأرباح التي سجلتها خلال عام 2019.

سعر البنزين 91 :- 1,9 ريال سعودي.

سعر البنزين 95 :- 2,04 ريال سعودي.

سعر الديزيل :- 0,52 ريال سعودي.

سعر الكيروسين :- 0,70 ريال سعودي.

سعر البنزين شهر مارس 2021شركة أرامكو السعودية تُعلن سعر البنزين الجديد خلال ساعات

تقوم شركة أرامكو السعودية بإعلان سعر البنزين شهرياً في مؤتمر صحفي، لبيان السعر لأنواع الوقود المختلفة التي يحتاج إليها المواطن بصفة يومية، وخلال ساعات من الآن سيتم الإعلان الرسمي عن سعر بنزين 95، 91 ووقود الديزل للشاحنات، ومن المتوقع أن تكون الأسعار على نفس مستوي سعر شهر مارس 2021.

نبذة عن شركة أرامكو السعودية

هي شركة وطنية سعودية تخصصت في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وتقوم بمختلف الأعمال الخاصة بالتنقيب والتكرير والتوزيع والشحن والتسويق، يقع مقرها الرئيسي في الظهران، وحققت سمعة وريادة عالمية في مجالها وتفوقت على غيرها من الشركات المنافسة خلال الفترة الأخيرة، وتحقق أرباح عالية ومستمرة بالرغم من الوضع الغير مستقر حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا، فقد أكدت الشركة على أن موعد إعلانها لأربح الربع سنوية عن الربع الأول لعام 2021، سيكون في الرابع من مايو القادم.