الحق برنامج التمويل الممتد من الأهلي بكل سهوله لجميع المواطنين

التمويل الممتد من الأهلي، من اهم البرامج التي اطلقها البنك الأهلي التجاري لجميع مواطنين المملكة العربية السعودية والذي اعلن عنه البنك الأهلي علي صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن البنك اطلق مجموعه من العروض وعروض البطاقات مثل عروض الأهلي التمويلية و برنامج الوسام الذهبي ومميزاته أيضا والجدير بالذكر العروض علي البطاقات مثل بطاقه مدي ومميزاتها الفريدة من نوعها، وسوف نقوم الآن بشرح برنامج التمويل الممتد إلي ما بعد سن التقاعد ومميزاته وشروط الحصول عليه من خلال المقالة الأتية.

برنامج التمويل الممتد

برنامج التمويل الممتد يعتبر من اهم البرامج التي اطلقها البنك الأهلي التجاري والذي يمكن من خلاله حصول المواطنين السعوديين الذين تجاوزون سن التقاعد علي مبلغ تمويل كبير وعلي فترات سداد مريحه وميسره قد تصل إلي خمس سنوات وقد تمتد إلي ما بعد سن التقاعد للمواطن، كما اعلن البنك الأهلي التجاري عن قيمه الرسوم الإدارية وهي 0% وضريبه القيمة المضافة أيضا إلي 0% من الرسوم الإدارية، وعمل البنك أيضا علي تخصيص رقم 8002441005 وهو الخاص بقسم المبيعات والذي يمكن من خلاله الاستفسار عن العرض وتقديم طلب المنتج أيضا.

شروط برنامج التمويل الممتد

كما اعلن البنك عن الشروط اللازمة التي يجب توافرها في المواطن لضمان الحصول علي البرنامج والتي تكتمن في النقاط الأتية:

التمويل للمواطنين السعوديين فقط.

يشمل التمويل القطاع المدني والقطاع العسكري.

يجب أن يكون حد ادني الراتب 6250 ريال.

مبلغ التمويل يبدأ من 5000 ريال وقد يصل إلي 1500000 ريال.

يجب أن يكون عمر المواطن المستفيد 40 سنه كحد ادني و 59 كحد اقصي بحيث يكون الفترة المتبقية لوصول سن التقاعد 5 سنوات.

مزايا برنامج التمويل الممتد

والجدير بالذكر أيضا انه تم الإعلان عن مميزات برنامج التمويل الممتد والتي تكتمن في المزايا الأتية:

يمكن الحصول علي تمويل كبير.

الحصول علي الموافقة السريعة والفورية من البنك.

البرنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

البرنامج يشمل التمويل الجديد والتمويل التكميلي.

تمكين العميل من القيام بعمليه السداد المبكر.

فترات سداد سهله وميسره تصل إلي 5 سنوات.

يمكن تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

التامين في حاله العجز أو الوفاة لا قدر الله وحسب بوليسه تامين العميل.

كيفيه الحصول علي التمويل

والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن كيفيه الحصول علي التمويل والتي وفرها البنك والتي تمكن أي مواطن بالتقديم الكترونيا وذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية لنجاح خدمه التقديم وهي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص البنك الأهلي.

اختيار التمويل الأهلي الشخصي من قائمه تقدم بطلبك.

إدخال جميع البيانات المطلوبة صحيحه وكامله.

يتم الضغط بعدها علي إرسال.

وبعدها وفي النهاية يتم تقديم الطلب بنجاح.