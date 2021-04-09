فيديو يوثق أسماك "بشعر وأرجل".. والخبراء يفسرون

وثقت لقطات فيديو التقطتها غواصة في أعماق المحيط، لحظة ظهور مخلوقات بحرية "غريبة" غير مألوفة في المحيطات.

وصورت سوزان غاردنر (64 عاما) لحظة ظهور أسماك غريبة يكسوها شعر بني، في قاع بحيرة "وورث لاغون" في ولاية فلوريدا الأميركية.

وأظهرت اللقطات زوجا من الأسماك غير المألوفة، مغطاة بمخالب تشبه الشعر، وبدت كأنها تسير على قدمين عبر الرمال.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ما صادفته غاردنر هو سمكة "الضفدع المشعر"، وهي "واحدة من أغرب الأسماك وأكثرها روعة في المحيط"، وفقا لخبراء علوم البحار.

ويكسو سطح هذا النوع من الأسماك أشواك غير منتظمة الترتيب، والتي تشبه الشعر وتسمح للسمكة المفترسة بالاندماج مع المرجان والأعشاب البحرية، مما تساعدها على نصب كمين للفريسة.

أما "الأرجل" التي تظهر تحت السمكة، فهي عبارة عن زعانف صدرية معدلة تسمح لهم بالسير على طول قاع المحيط بحثا عن فريسة.

وعن طريق الحظ، استطاعت الصيدلانية المتقاعدة، غاردنر، عن العثور على الأسماك خلال ممارستها لهوايتها المفضلة، وهي الغوص في البحيرات القريبة.

وقالت غاردنر: "لقد رصدت حركة غريبة خلال غوصي، فذهبت للتحقيق".

وأضافت "اقتربت منهم وأدركت أن هذه أسماك الضفادع المشعرة، التي كانت تتخبط في المياه الضحلة. نحن محظوظون لرؤيتهم وهم يتكاثرون هنا كل عام".