عاجل.. وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن قصر باكنجهام وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.



جدة - نرمين السيد - أعلن قصر باكنجهام وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية. وتوفىَّ الأمير فيليب عن عمر يناهز 100 عام.

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