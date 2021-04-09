السفير البريطانى: سيدرك اليمنيون أن السعودية صديق بلادهم الوحيد لا إيران

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، قال آرون: "البعض يقول إن للإيرانيين نفوذ على الحوثيين، لكنهم لا يتحكمون فى الجماعة. فيما يقول آخرون إن الحوثيين ينفذون كل ما تمليه عليهم إيران".

وتابع السفير البريطانى: "لكن أمرًا واحدًا يبدو واضحًا، وهو أنه طالما استمرت الحرب فإن النفوذ الإيرانى سيزداد فى اليمن"، مشددًا على أن "الضرورى الآن هو إيقاف الحرب"، لافتًا إلى أنه "فقط عندما يتوقف القتال، فسيكون من الممكن تقليص النفوذ الإيرانى، وسيكون من الواضح أن السعودية هى الصديق الحقيقى لليمن".

وأوضح آرون، أن السعودية "ستستخدم مصادرها وقوتها الناعمة للمساعدة فى إعادة بناء اليمن"، مضيفًا أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون، سيدركون أن أهداف إيران فى اليمن هى فقط إثارة المشاكل".

واعتبر سفير المملكة المتحدة أن استمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، من شأنه أن يزيد النفوذ الإيرانى فى اليمن، لافتاً إلى منهجية طهران فى تغيير المجتمع اليمنى، ومناهج المدارس اليمنية، ويسيطرون على الجامعات ويغيرونها، ويرسلون الأطفال لجبهات القتال، كما يرسلون الطلاب للدراسة فى قم الإيرانية.