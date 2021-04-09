أسعار البنزين في مصر أبريل 2021 لجنة تسعير سعر البنزين تُعلن السعر الجديد خلال ساعات

أسعار البنزين في مصر من الموضوعات ذات البحث المرتفع خلال الساعات الأخيرة، خاصةُ مع اقتراب إعلان لجنة تسعير سعر الوقود لأسعار البنزين الربع سنوية لعام 2021، فهناك حالة من الترقب حول ما سيقوم به مجلس الوزراء المصري، نحو تحديد سعر البنزين في أبريل 2021 بعد فحص كافة العوامل والمؤشرات التي تؤثر على السعر، ويأتي هذا الخبر بالتزامن مع قيام عدد من الدول العربية ومنها السعودية، بتحديد أسعار البنزين في السعودية بصفة شهرية، حيث هناك تكهنات تُشير لرفع سعر البنزين في مصر خلال الربع الأول من 2021، نظراً لارتفاع سعر برميل البترول بالمقارنة بسعره خلال عام 2020.

موعد إعلان سعر البنزين في مصر 2021

من المتوقع خلال الساعات القادمة أن يصدر مجلس الوزراء المصري، برأسه الدكتور مصطفي مدبولي، قراره بالتعديل على أسعار الوقود داخل جمهورية مصر العربية، حيث كان المجلس قد أقر سابقاً في نهاية يونيو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بحيث يساهم ذلك في خفض تكلفة مساهمة الدولة في دعم المواد البترولية، مع الاحتفاظ بنسبة 10% من نسبة البيع للمستهلك، بما يتناسب مع السعر الحالي سواء بالانخفاض أو الارتفاع.

أسعار الوقود خلال 2019 و 2020

تمثلت أسعار البنزين خلال عام 2019 وحتي أبريل 2020 بالانخفاض بنحو 25 قرش في سعر لتر البنزين، ومنذ أبريل 2020 وحتي يناير الماضي تم تثبيت السعر ولم يحدث تغيرات عليه، ولكن خلال الفترة من يناير 2021 وحتي الآن هناك عدة عوامل قد تؤثر على سعر الوقود خلال الفترة المقبلة، ومنها سعر برميل البترول الذي يشهد ارتفاع حيث وصل نحو 60 دولار، والتغيرات الاقتصادية التي سببتها أزمة فيروس كورونا، فهل سيكون ذلك له تأثير إيجابي أم سلبي على سعر البنزين خلال الربع الأول من 2021 في مصر، هذا ما سنعرفه خلال الساعات القليلة القادمة بعد إعلان السعر الجديد.