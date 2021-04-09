بسبب لقاح الجرعة الواحدة.. توقيف التطعيم في ثاني مركز أميركي

أوقف مركز صحي في ولاية نورث كارولينا الأميركية عملية التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا، بعدما واجه عدد من الملقحين ردود فعل سلبية.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن موقع التطعيم يتواجد في مدينة رالي، مشيرة إلى أن 18 شخصا أصيبوا بـ"ردود فعل سلبية" يوم أمس الخميس، مما استدعى توقيف عملية التطعيم بهذا اللقاح.
وأوضح المصدر أنه جرى نقل 4 أشخاص إلى أحد مستشفيات المنطقة من أجل التأكد من سلامتهم الصحية.
وذكر مسؤولون تعليقا على ما حصل: "ردود الفعل التي عانى منها الناس اليوم كانت متطابقة مع الآثار الجانبية الشائعة المعروفة لهذا اللقاح".
ويوم الأربعاء، أُغلق موقع تطعيمات في ولاية كولورادو، بعدما أبلغ عدد من الأشخاص الذين تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" ذا الجرعة الواحدة، عن أعراض جانبية سلبية.
وقالت مؤسسة "سينتورا هيلث"، التي تساعد في إدارة مركز التطعيم المجتمعي في "ديكس سبورتينغ غودز بارك"، في بيان نُشر على تويتر، إن 11 مريضا تلقوا اللقاح، أبلغوا عن هذه المضاعفات.
وتم نقل اثنين فقط ممن أخذوا اللقاح إلى المستشفى لأجل مزيد من الملاحظة "بدافع الحذر الشديد".
وفي بيان منفصل، قال مسؤولون في الولاية إنه لا يوجد سبب يدعو للقلق بين من تم تطعيمهم في الموقع.
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