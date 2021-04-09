بعد اتصال ميركل.. روسيا: يحق لنا تحريك القوات على أراضينا كما يحلو لنا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، جاءت تصريحات الكرملين بعد اتصال هاتفى أجرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وطلبت منه إنهاء الحشد العسكرى بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وبحسب الوكالة، قال المتحدث ديمترى بيسكوف فى مؤتمر صحفى بالهاتف، إن الوضع فى شرق أوكرانيا "مضطرب للغاية.. وينطوى على مخاطر عمليات قتالية على أوسع نطاق".