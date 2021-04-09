جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، جاءت تصريحات الكرملين بعد اتصال هاتفى أجرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وطلبت منه إنهاء الحشد العسكرى بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وبحسب الوكالة، قال المتحدث ديمترى بيسكوف فى مؤتمر صحفى بالهاتف، إن الوضع فى شرق أوكرانيا "مضطرب للغاية.. وينطوى على مخاطر عمليات قتالية على أوسع نطاق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد اتصال ميركل.. روسيا: يحق لنا تحريك القوات على أراضينا كما يحلو لنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.