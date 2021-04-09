نيجيريا: مقتل 11 جنديا بينهم ضابط على يد مجهولين

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان، قال المتحدث باسم الجيش، محمد يريما، إن "الجنود كانوا فى مهمة روتينية عندما تعرضوا للهجوم".

وكشفت مصادر عسكرية ومدنية، مؤخرًا، عن مقتل نحو 30 جنديا فى سلسلة اشتباكات مع الإرهابيين شمال شرقى نيجيريا، وسط تدهور للوضع الأمنى بجميع أنحاء نيجيريا خلال الأشهر الماضية.

وبحسب المصادر العسكرية فى نيجيريا، فإن 4 هجمات أودت بحياة 27 جنديًا على الأقل، و10 من أفراد قوة المهام المشتركة المدنية بينهم قائد وحدة فى البلد الواقع غرب إفريقيا.