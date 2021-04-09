إثيوبيا: مقتل 300 وإحراق أكثر من 1500 منزلا فى اشتباكات عرقية بـ أمهرة

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول فيدرالى فى إثيوبيا، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 300 شخص خلال الاشتباكات العرقية بين الأمهرة والأورومو، المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين فى إثيوبيا، خلال الشهر الماضي، يعد حصيلة قياسية جديدة للعنف قبل الانتخابات المفترضة فى يونيو المقبل.





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