انت الان تتابع تفاصيل خبر تطبيق كلوب هاوس يخالف الآداب العامة في الكويت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على مواطنين وأجنبيين بتهمة الإخلال بالآداب العامة في تطبيق كلوب هاوس .

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصدر أمني في قطاع الأمن الجنائي قوله أن دائرة الجرائم الإلكترونية اعتقلت خلال اليومين الماضيين مواطنين ومقيمين بتهمة مخالفة الآداب العامة على تطبيق كلوب هاوس و التحريض على الممارسات غير الأخلاقية وتجاوز حدود الآداب العامة.

ويضيف المصدر إن القطاع أحال عددًا من المواطنين من بينهم أجانب مقيمين إلى النيابة العامة ، بالإضافة إلى الترحيل الإداري للأجانب للصالح العام .

وأوضح أن إدارة الجرائم الإلكترونية لاحظت مؤخرًا وجود غرف في البرنامج فيها مخالفة للأخلاق والآداب العامة، وبناء عليه صدرت تعليمات بالقبض عليهم من قبل المباحث الجنائية، لافتًا إلى أن المعتقلين كانوا يدخلون تلك الغرف للدردشة بأسماء حقيقية وأخرى دخلت بأسماء مستعارة، مؤكدين أن مخالفة الآداب العامة لا علاقة لها بالتعبير عن الرأي المزعوم من طرف المتهمين.

وقالت الصحيفة إن هذه العملية جاءت بعد أن تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطعًا مسجلاً من داخل الغرفة في التطبيق، حيث اعتمد القائمون عليها في تقديم طلبات الشباب الراغبين في الزواج من الفتيات في الغرفة .

قال محمد هايف المطيري النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، إن مسؤولا بوزارة الداخلية أكد له توقيف المسؤولين عن غرفة “رأسين في الحلال” في “كلوب هاوس” ، وكتب على حسابه في تويتر “وزارة الداخلية شكرتني لتأكيدي القبض على القائمين على ما تم تداوله مؤخرا والمتعلق بتسجيل غرفة لجمع رأسين بالحلال تشارك فيها عدة جنسيات مختلفة من خلال إحدى منصات التواصل الإجتماعي .

بداية تطبيق كلوب هاوس ClubHouse

تأسس تطبيق كلوب هاوس ClubHouse في عام 2020 وسرعان ما بنى سمعته باعتباره المكان الرائع للالتقاء والتحدث وتبادل الأفكار .

يسمح تطبيق كلوب هاوس بإنشاء “غرف” والانضمام إليها حيث يمكنك بعد ذلك الدردشة مع الآخرين في مكالمة جماعية كبيرة ، ولا يحتوي على صور أو مقاطع فيديو أو حتى نصوص بل يعتمد على الاتصال الصوتي ويمكن لمستخدميه الانضمام و ترك رسالة صوتية في أي وقت ويمكن أيضا تحويل أي غرفة إلى غرفة اجتماعات عامة.

في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي ، أظهر تقرير نشرته الشركة الاستشارية App Annie أن عدد مرات تحميل تطبيق كلوب هاوس الجديد وصل إلى أكثر من 8 ملايين مرة.

كان عدد مرات تنزيل التطبيق حتى الأول من فبراير 3.5 مليون فقط، ولكنه حقق قفزة هائلة حيث وصل إلى 8.1 مليون مرة في 16 فبراير من العام الحالي، يرجع هذا النمو القوي لتطبيق كلوب هاوس إلى ظهور عدد من الشخصيات المشهورة بين مستخدميه مثل Elon Musk مؤسس شركة تصنيع السيارات الكهربائية Tesla و SpaceX Space Services.

و هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد مستخدمي التطبيق المسجلين يتراوح بين 6 و 10 ملايين مستخدم .