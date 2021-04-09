قصة وفاة الأمير فيليب الغريبة زوج الملكة إليزابيث عن عمر 99 عاماً بعد أن اقترب من المائة عام 2021

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة أليزابيث هي من الأخبار الهامة التي تصدرت يوم الجمعة الموافق 9/4/2021، حيث أعلن قصر بكنغهام اليوم الجمعة صباحاً وفاة الأمير فيليب، حيث لاقى الأمير مصرعه الأخير في قلعة وندسور، وكان يناهز من العمر 99 عاماً، حيث أنه كان سيتم المائة 100 عام بعد شهور قليلة، وكما أعلن القصر في غاية حزنه نعي الملكة إليزا بيث “تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي فيليب”.

قصة وفاة الأمير فيليب الغريبة زوج الملكة إليزابيث وقصة مرضه قبل وفاته 2021

وفاة الأمير فيليب الذي ولد في عام 1921، ويصادف صباح يوم الجمعة من عام 2021، حيث تفرعت أسرته الملكية في أكثر من بلد مثل روسيا وألمانيا والدنمارك، وبريطانيا، والأمير فيليب هو الإبن الوحيد لأبيه الأمير أندرو، تزوج الأمير من الملكة إليزابيث رسمياً في عام 1947، كان يبلغ من العمر وقتها حوالي 28 عاماً، وتعتبر قصة زواجه أطول فترة زواج حدثت، حوالي 73 عام زواج مع إليزابيث.

الملكة إليزا بيث أعلنت في خبر وفاته قائلة أن الأمير توفي بسلام في قصر ويندسور بدون إصابته بالوباء المنتشر اليوم، حيث أن الملكة تولت العرش في عام 1952، ومن الغريب في قصة وفاة الأمير أنه تم إجراء عملية له بحدوث مشكلة في قلبه، ولكن العملية نجحت أثناء إجراءها، ثم أخذ وقتاً جالساً بالمستشفى من أجل أخذه للدواء والعلاج، وذلك حتى يستعيد صحته وعافيته ثم يقوم بالخروج من المستشفى، قام الأمير بترك جميع المناسبات العامة والمشاركة فيها منذ عام 2017.

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث وعملية القلب الشهيرة

قام الأمير فيليب بترك المستشفي في لندن، والتي كان جلس فيها بعد أن عانى من تنقله لمدة شهر من مستشفي لأخرى، حيث أنه كان في بدايته يعاني من مرض التهاب، وانتهى الأمر بعملية في القلب، حيث أنه تمت معالجته من الالتهاب الذي كان يعاني منه، ثم تمت إعادته مرة أخرى للمستشفي بعد فترة النقاهه التي مكثها، بعد أن تم إجراء عملية القلب الخاصة به، وتمت معالجته في مستشفى القديس برثولماوس، التي كانت في وسط لندن، والغريبة أن الأمير توفى طبيعي كما أعلنت الملكة إليزابيث في نعيها، ونفت توفيه بالوباء المنتشر أو بمرض قلبه.