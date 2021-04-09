اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2021 الجديدة لمتابعة اسعار بنزين 91 و95 فى شهر رمضان بعد تحديث ارامكو

اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2021 الجديدة نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم حيث بدءً من صباح يوم الأحد الموافق ميلادياً الحادي عشر من ابريل سيتم الإعلان عن تطبيق مجموعة من الأسعار الجديدة التي ستأتي وفقاً لمراجعة دورية ستطبق لشهر أبريل 2021 على نحو نستعرض نتابعه الان مع حضراتكم بشكل تفصيلي من خلال موقعكم إقرأ نيوز الاخباري

اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2021

تبدأ شركة أرامكو السعودية فى أعقاب ساعات من الآن على بدء تطبيق الأسعار الجديدة المطبقة بناء على مراجعة أسعار منتجات الطاقة والمياه الأسعار المحلية عن الأسعار العالمية، حيث يتم تطبيق المراجعة بشكل دوري من قبل ارامكو المسؤول الوحيد عن تغير الاسعار الخاصة بالبنزين فى المملكة العربية السعودية وذلك للكشف عن هوية أسعار بنزين 91 وبنزين 95 الجديدة لتلبية متطلبات الأسواق النفطية وكافة مصاريف البنزين الموجودة على مستوى كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المملكة العربية السعودية على طرح الاسعار بناء على النافع الاقتصادي العام، عليه يتشوق أعداد كبيرة من المواطنين فى المملكة على التعرف على جدول الأسعار الجديدة الذي سيعلن من قبل ارامكو قريبا، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية آخر تحديثات أسعار البنزين فى السعودية

آخر تحديثات أسعار البنزين اليوم

جاءت آخر تحديثات أسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية على شكل النحو التالي:-

سعر بنزين 91:- 1.9 ريال سعودي

سعر بنزين 95:- 2.04 ريال سعودي

سعر الديزل:- 0.52 ريال سعودي

سعر البترول المسال :- 0.75 ريال سعودي

سعر الكيروسين:- 0.70 ريال سعودي

علماً على ان تحديثات ارامكو سيتم الكشف عن هويتها مساءً يوم الغد الموافق العاشر من ابريل عند العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.