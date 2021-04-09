تشكيلة الريال ضد برشلونة والقنوات الناقلة للمباراة وأخبار الفريقين

تشكيلة الريال وبرشلونة، مواجهة قوية ريال مدريد مع برشلونة و ينتظهرها عشرات الملايين، والتي سيكون لها تأثير كبير على سباق لقب الدوري الإسبان، وقد استمتع عشاق لوس بلانكوس بأداء رائع في منتصف الأسبوع، حيث هزم الريال ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه بنتيجة 3-1، ويدخل هذه المباراة وهو يعلم أن الفوز قد يجعلهم يتساوون في النقاط مع منافسه أتليتكو.

من ناحية أخرى، كان أمام برشلونة بضعة أيام للارتياح – بسبب خروجهم من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان في مارس – ويبتعدون الآن بنقطة واحدة فقط خلف فريق دييجو سيميوني بعد اللحظات الأخيرة التي شهدها لقاء بلد الوليد حيث فاز البرسا بهدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق عثمان ديمبلي، وللأسف، لن يكون هناك أي مشجعين حاضرين لأكبر مباراة في كرة القدم للأندية.

متى المباراة؟ السبت 10 أبريل

ما هو وقت الانطلاق؟ 20:00 بتوقيت جرينتش

أين يتم لعبها؟ ملعب ألفريدو دي ستيفانو

قناة تلفزيونية: Bein sports

الحكم: ماتيو لاهوز

VAR: سوتو جرادو

تشكيلة الريال ضد برشلونة وموعد اللقاءأخبار فريق ريال مدريد

أصيب زين الدين زيدان بخبر إصابة رافائيل فاران بفيروس كورونا صباح مباراة ليفربول، مما يعني أن المدافع الفرنسي سيغيب عن الكلاسيكو، كما تم استبعاد سيرجيو راموس بسبب إصابة في الساق، كما سيغيب الظهير الأيمن داني كارفاخال بسبب الإصابة، لكن إيدن هازارد يتدرب مرة أخرى وقد يعود إلى مقاعد البدلاء، يمكن لريال مدريد أن يدخل مع نفس التشكيلة التي لعبت ضد ليفربول في منتصف الأسبوع، وذلك ببساطة لأنهم يفتقرون إلى الخيارات.

أخبار فريق برشلونة

ومن المرجح أن يغيب عن العملاق الكتالوني نجمه المدافع جيرارد بيكيه الذي لا يزال يعاني من مشكلة في الركبة، هذا يعني أن أوسكار مينغويزا يجب أن يستمر في نظام 3-4-3 الذي حقق لهم الكثير من النجاح والتوازن في الأسابيع الأخيرة، سيستمر ليونيل ميسي في الهجوم حيث يشارك في التسجيل أو المساعدة في كل مباراة بالدوري عام 2021 وآخرها ضد بلد الوليد، ومن المحتمل أن يكون شريكه أنطوان جريزمان، بينما يظل فيليب كوتينيو وأنسو فاتي غائبين على المدى الطويل.

تشكيلة الريال ضد برشلونة

ريال مدريد: كورتوا. فاسكيز ، ميليتاو ، ناتشو ، ميندي ؛ كاسيميرو ، كروس ، مودريتش ؛ أسينسيو ، بنزيمة ، فينيسيوس جونيور

برشلونة: تير شتيجن. مينجويزا ، لينجليت ، دي يونج ؛ ديست ، بوسكيتس ، بدري ، ألبا ؛ ديمبيلي ، ميسي ، جريزمان

ريال مدريد 3-1 ليفربول (06/04)

ريال مدريد 2-0 إيبار (03/04)

سيلتا فيجو 1-3 ريال مدريد (20/03)

ريال مدريد 3-1 أتالانتا (16/03)

ريال مدريد 2-1 إلتشي (13/03)

الريال ضد برشلونة آخر نتائج الفريقين

برشلونة

برشلونة 1-0 بلد الوليد (05/04)

ريال سوسيداد 1-6 برشلونة (21/03)

برشلونة 4-1 هويسكا SD (15/03)

باريس سان جيرمان 1-1 برشلونة (10/03)

أوساسونا 0-2 برشلونة (06/03)

تنبؤات الكلاسيكو

سيراقب العالم مرة أخرى المباراة الأهم في كرة القدم، بينما يتطلع كلا الفريقين إلى الاستيلاء على تجاوز أتليتيكو على قمة الجدول، لمواصلة أحد أكثر سباقات اللقب جاذبية منذ سنوات من المتوقع أن يهاجم كلا الفريقين، بالنظر إلى ضعف كل دفاع، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان نظام رونالد كومان 3-4-3 سيستمر في الحصول على أفضل النتائج من الثلاثي الأمامي، وقد خسر ريال مدريد مباراتين فقط في الكلاسيكو تحت قيادة زين الدين زيدان والفوز 3-1 على كامب نو في وقت سابق من هذا الموسم سيكون في أذهان الفريقين، في نهاية المطاف، ثلاث نقاط هي النتيجة الوحيدة المقبولة لكلا الجانبين، ويمكن أن تنتع حتماً إلى التعادل، ونأمل أن تكون متنوعة ورائعة، وبهذا نكون قدمنا لكم تشكيلة الريال وبرشلونة وموعد المباراة.