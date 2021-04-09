مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد

دوت الخليج :- أكد مصدر رسمي أن المتهم باسم عوض الله لا زال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد.

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