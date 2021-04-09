إيران: إنتاج اليورانيوم المخصب يجرى بدقة فى منشآت فوردو النووية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيرانى، أبو الفضل عموئى، اليوم الجمعة، أن إنتاج اليورانيوم المخصب يجرى بدقة فى منشآت فوردو النووية، وبنسبة 20%.





وحسبما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، قال عموئى: "بهدف مراقبة تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية برفع الحظر، زار 12 نائبًا، معظمهم من لجنتى الأمن القومى والطاقة، أربعة مواقع نووية فى أصفهان، ونطنز، وخنداب، وفوردو يومى الأربعاء والخميس".

وأشار البرلمانى الإيرانى إلى أن "الوفد البرلمانى اطلع فى موقع أصفهان على وحدات إنتاج القضبان وألواح الوقود"، موضحًا أن "أعضاء الوفد البرلمانى شاهد فى موقع أصفهان استكمال مصنع اليورانيوم المعدنى، حيث تنص المادة 4 من قانون المبادرة الاستراتيجية على إكمال هذا المصنع فى غضون 5 أشهر".

وقال عموئى، إنه خلال زيارة مجمع الشهيد أحمدى روشن فى نطنز، لوحظ تركيز ألف جهاز طرد مركزى "آى آر 2 إم" فى هذا الموقع وسلسلة من 164 جهاز طرد مركزى من الجيل السادس فى نطنز خلال مدة قانونية مدتها 3 أشهر.

تأتى تصريحات عموئى بعد تصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، أمس الخميس، والتى أشار فيها إلى أن المباحثات فى فيينا على الاتفاق النووى بين إيران والقوى العالمية "لا تزال بعيدة عن الانتهاء، لكنها تحرز تقدمًا جيدًا".