وحسبما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، قال عموئى: "بهدف مراقبة تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية برفع الحظر، زار 12 نائبًا، معظمهم من لجنتى الأمن القومى والطاقة، أربعة مواقع نووية فى أصفهان، ونطنز، وخنداب، وفوردو يومى الأربعاء والخميس".
وأشار البرلمانى الإيرانى إلى أن "الوفد البرلمانى اطلع فى موقع أصفهان على وحدات إنتاج القضبان وألواح الوقود"، موضحًا أن "أعضاء الوفد البرلمانى شاهد فى موقع أصفهان استكمال مصنع اليورانيوم المعدنى، حيث تنص المادة 4 من قانون المبادرة الاستراتيجية على إكمال هذا المصنع فى غضون 5 أشهر".
وقال عموئى، إنه خلال زيارة مجمع الشهيد أحمدى روشن فى نطنز، لوحظ تركيز ألف جهاز طرد مركزى "آى آر 2 إم" فى هذا الموقع وسلسلة من 164 جهاز طرد مركزى من الجيل السادس فى نطنز خلال مدة قانونية مدتها 3 أشهر.
تأتى تصريحات عموئى بعد تصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، أمس الخميس، والتى أشار فيها إلى أن المباحثات فى فيينا على الاتفاق النووى بين إيران والقوى العالمية "لا تزال بعيدة عن الانتهاء، لكنها تحرز تقدمًا جيدًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: إنتاج اليورانيوم المخصب يجرى بدقة فى منشآت فوردو النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.