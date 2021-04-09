جونسون يعلن الحداد فى بريطانيا: قلوب أمتنا مع الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - نعى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، معلنًا الحداد الرسمى فى المملكة المتحدة.





وقال جونسون، إن بريطانيا فى حالة حداد مع العائلة المالكة والملكة، مؤكدًا: "نتذكر الدوق.. قبل كل شىء لدعمه الراسخ لجلالة الملكة". ووجه جونسون رسالة تعزية إلى الأسرة الحاكمة فى بريطانيا، قائلاً: "وإلى جلالة الملكة وعائلتها.. قلوب أمتنا معكِ اليوم". وكان قصر بكنجهام أعلن فى وقت سابق من اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز الـ 100 عام.

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