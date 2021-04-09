اليونان توصى باستمرار التطعيم بلقاح أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - أوصت اللجنة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا فى اليونان، اليوم الجمعة، باستمرار برنامج التطعيم لمن تجاوزوا الثلاثين عامًا بأى لقاح متاح، حتى ولو كان لقاح أسترازينيكا الذى أثيرت حوله شكوك طبية خلال الآونة الأخيرة.





وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، دعت اللجنة اليونانية فى بيان عبر البريد الإلكترونى، إلى استمرار تطعيم المواطنين بلقاح أسترازينيكا الذى طورته شركة أكسفورد. وكانت اليونان أبلغت عن حالة تجلط دموى واحدة لديها جراء استخدام لقاح أسترازينيكا، وهى الحالة التى جرى تضمينها فى التقييم الخاص بوكالة الأدوية الأوروبية.

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