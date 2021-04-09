لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلى على سوريا

جدة - نرمين السيد - نددت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الجمعة، بالاعتداء الجوى الذى شنته إسرائيل على محيط العاصمة السورية دمشق، ليلة أمس الخميس، مؤكدة رفضها استخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف جارتها.





وفى بيان رسمى، استنكرت الخارجية اللبنانية أى "اعتداء على سيادة سوريا الشقيقة"، رافضةً "استخدام الأجواء اللبنانية لاستهدافها، وتعرب عن كامل تضامنها معها فى وجه هجمات العدو الإسرائيلى المتكررة". ودعا لبنان المجتمع الدولى إلى التدخل لوقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان، ما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

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