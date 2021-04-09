مبعوث الصين بالطاقة الذرية: استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - قال المبعوث الصينى للمحادثات النووية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن كل الأطراف اتفقت على الاجتماع مجددًا فى الأسبوع المقبل، للمزيد من العمل الجاد لإعادة طهران وواشنطن للامتثال للاتفاق النووى الموقع مع إيران فى 2015.





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