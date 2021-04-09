بريطانيا: تشييع الأمير فيليب دون جنازة رسمية

جدة - نرمين السيد - حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل، طلبت السلطات البريطانية من المواطنين عدم حضور دفن الأمير فيليب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، خشية تزايد العدوى بالوباء خلال التجمعات.

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