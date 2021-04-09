أفغانستان: مقتل 9 من قوات الحدود على يد طالبان فى هيرات

جدة - نرمين السيد - وفقًا لوكالة "خاما برس" الأفغانية، فإن التقارير تشير إلى أن المنطقتين سقطتا فى أيدى حركة طالبان بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية، لافتة إلى احتجاز 15 فردًا على الأقل من قوات الحدود كرهائن على أيدى أفراد حركة طالبان الإرهابية.

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