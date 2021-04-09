مسابقة مدرستي تبرمج: طريقة تفعيل ساعة برمجة عبر لعبة ماين كرافت

منذ أن أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء مسابقة مدرستي تبرمج والتي تتم من خلال لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي فقد بدأ العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية وأولياء الأمور وغيرهم من منسوبي التعليم بالبحث والاستعلام عن طريقة الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج التي انطلقت بداية من شهر شعبان من العام الهجري 1442، حيث أعلن عنها وزير التعليم خلال حفل عقدته الوزارة لتدشين مسابقة مدرستي تبرمج والتي تهدف إلى نشر ثقافة تعلم لغات البرمجة بين الطلاب وتأهيل الطلاب للمسابقات العالمية في لغات البرمجة، والتشجيع على تعلم التقنيات الحديثة في مجال الحاسب الآلي، خاصة في ظل قيام المملكة العربية السعودية بالتحول الرقمي من خلال الخدمات التي تقدمها المملكة لكافة المواطنين والمقيمين داخل أراضيها خلال تلك الفترة.

موعد ختام المرحلة الأولى من مسابقة مدرستي تبرمج

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم فإنه قد تخطى عدد المشاركين في مسابقة مدرستي تبرمج أكثر من 4 ونصف مليون طالب والطالبة قاموا بالتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج التي أطلقتها الوزارة، إلا أن الوزارة قد قامت بتحديد يوم الخميس السابع عشر من شهر رمضان من العام الهجري الحالي 1442 من أجل أن يقوم المشاركون بإتمام مهام ومتطلبات المسابقة، وذلك وفقاً للأدلة الإرشادية التي قامت الوزارة بوضعها من خلال موقع العودة إلى المدارس التابع للوزارة، بالإضافة إلى أنه يتم تدريب وتوعية المشاركين من خلال اللجان التنفيذية في مختلف الإدارات التعليمية.

مسابقة مدرستي تبرمج

وقامت وزارة التعليم بدعوة كافة من لهم علاقة بالعملية التعليمية بضرورة الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج وتفعيل ساعة برمجة عبر لعبة ماين كرافت التعليمية من أجل أن يتم رفع مؤشر المملكة في موقع المنظمة العالمية التي تهدف لتعليم البرمجة بشكل سهل وسلس للمبتدئين.

وبحسب ما كانت الوزارة قد أعلنت عنه في وقت سابق فإن مسابقة مدرستي تبرمج يتم إقامتها على مرحلتين: الأولى هي تنمية الثقافة البرمجية لدى الطلاب المشاركين وتوظيف هذه المهارت وتفعيل ساعة البرمجة وتتم هذه المرحلة خلال الفصل الدراسي الحالي، أما في المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج فإنه يتم فيها تشجيع الطلاب على الابتكار والمشاركة في انتاج البرمجيات، حيث من المنتظر أن يتم عقد المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1443 هجرياً.

الحصول على لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي

ومن أجل أن يتمكن الطالب من الحصول على لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي فكل ماعليه هو الدخول إلى موقع ماين كرافت الخاص باللعبة من خلال رابط الموقع على شبكة الإنترنت وعنوانه هو : education.minecraft.net ومن ثم يبدأ الطالب باختيار النظام التشغيلي الخاص بالجهاز الخاص به حيث تتوافر لعبة ماين كرافت للعديد من الأنظمة مثل نظام ويندوز ونظام ماك كما أنها تتوافر لأجهزة الآيباد التابعة لشركة آبل الأمريكية، بالإضافة إلى أن لعبة ماين كرافت تتوافر في نظام كروم بوك، وهي الحصول على اللعبة من خلال إضافات جوجل كروم.

طريقة تنصيب لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي

بعد أن يقوم الطالب بتحميل لعبة ماين كرافت على جهازه يقوم بالضغط على الملف الذي حمله من الموقع المشار إليه في السابق، ومن ثم يقوم بالضغط على زر Next ,Next وفي النهاية يقوم بالضغط على Install والصورة التالية توضح طريقة تنصيب لعبة ماين كرافت على أجهزة الحاسوب الشخص والحاسب الآلي.

طريقة تفعيل ساعة برمجة عبر حساب منصة مدرستي

ومن أجل أن يقوم الطالب أو ولي الأمر بتفعيل ساعة برمجة فيمكنه أن يقوم بتنزيل لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي عبر الموقع أولاً