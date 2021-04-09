موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

“كلاسيكو الأرض” ينتظر عشاق كرة القدم في مختلف أرجاء المعمورة، موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، والتي تقام على ملعب “الفريدو دي استيفانو”، حيث يلتق الفريقين الكبيرين ضمن مباريات الأسبوع الثلاثون من عمر مسابقة الليجا الإسبانية، لقاء يحمل طابع الفوز فقط حيث يبحث الفريقين عن الفوز ولا شيء أخر، ويدخل الريال اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة، بينما يسعى البرسا إلى مواصلة الزحف لانتزاع المركز الأول من أتلتيكو مدريد ويحتل البرسا المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ومن ثَمَ الانقضاض على صدارة الترتيب، ويدخل الفريقين بمعنويات مرتفعة، حيث تفوق الريال على الليفر في مباراة بطولة أبطال أوروبا، وثلاث انتصارات متتالية في الليجا الإسبانية، وفي المقابل يسعى البرسا لمواصلة سلسلة الانتصارات الأخيرة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يستضيف ملعب “الفريدو دي استيفانو” اللقاء المنتظر، وذلك يوم السبت القادم الموافق 10 أبريل، وذلك في التوقيتات التالية.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر.

23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

من المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان المدير الفني للريال، بنفس التشكيل الذي خاض به لقاء الليفر في دوري الأبطال، ولذلك من المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى:- كورتوا.

خط الدفاع:- ميندي، ناتشو، ميليتاو، فاسكيز.

خط الوسط:- كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم:- فينيسيوس جونيور، أسينسيو، بنزيما.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 29 20 6 3 9 19:51 32 66 2 برشلونة 29 20 5 4 9 24:68 44 65 3 ريال مدريد 29 19 6 4 9 23:51 28 63 4 إشبيلية 29 18 4 7 9 21:40 19 58 5 ريال سوسييداد 29 12 10 7 9 29:45 16 46 6 فياريال 29 11 13 5 9 31:42 11 46 7 ريال بيتيس 29 14 4 11 9 42:39 -3 46 8 سيلتا فيغو 29 9 10 10 9 44:38 -6 37 9 أتلتيك بيلباو 29 9 9 11 9 33:39 6 36 10 غرناطة 29 10 6 13 9 49:34 -15 36 11 ليفانتي 29 8 11 10 9 39:36 -3 35 12 فالنسيا 29 8 9 12 9 40:35 -5 33 13 قادش 29 8 8 13 9 45:26 -19 32 14 أوساسونا 29 7 10 12 9 35:23 -12 31 15 خيتافي 29 7 9 13 9 33:22 -11 30 16 بلد الوليد 29 5 12 12 9 39:26 -13 27 17 إلتشي 29 5 11 13 9 43:26 -17 26 18 هويسكا 29 4 12 13 9 44:28 -16 24 19 إيبار 29 4 11 14 9 35:22 -13 23 20 ديبورتيفو ألافيس 29 5 8 16 9 47:24 -23 23

جدول ترتيب الدوري الإسبانيالقنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحقوق الحصرية لنقل مباريات الليجا الإسبانية، في شمال أفريقيا والوطن العربي، ولذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية.

beIN Sports HD 1.

beIN 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

beIN Sports Connect.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز”رؤوف خليف”.

المباراة ريال مدريد * برشلونة البطولة الدوري الإسباني الموعد والتوقيت السبت 10 أبريل * الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة الملعب الفريدو دي استيفانو القنوات الناقلة قنوات بي إن سبورتس

بطاقة مباراة ريال مدريد وبرشلونة