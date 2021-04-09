اختبارات المرحلة الابتدائية 1442 في المملكة العربية السعودية

اختبارات المرحلة الابتدائية 1442، والتي قد حددته وزارة التعليم السعودية وقامت بوضع موعد الاختبارات النهائية الخاصة بطلاب الابتدائي، اختبارات الابتدائي 1442 تبدأ من أول شهر رمضان المبارك والذي يوافق الثلاثاء 13/12/2021، على أن تكون اختبار المرحلة الابتدائية مع رياض الأطفال اختبارات تقييميه، وتأتي اختبارات الصوف الثالثة والرابعة والخامسة والصف السادس من المرحلة الابتدائية اختبارات إلكترونية عن بعد، ولهذا يكون اختبار الابتدائي عن بعد، وتتم هذه الاختبارات من خلال منصة مدرستي التعليمية، وتستمر الدراسة في أيام الامتحانات بشكل طبيعي من الساعة الثالثة عصر وحتى الخامسة عصرا، وهناك عدد من المدارس لم تعلن عن موعد اختبارات المرحلة الابتدائية 1442.

اختبارات المرحلة الابتدائية 1442

تقوم بالإعلان كل إدارة تعليميه داخل المملكة العربية السعودية عن موعد الاختبارات النهائية 1442 عن بعد أو إلكترونيا، وتقوم أيضا بترتيب مواعيد هذه الاختبارات بحيث تبدأ من أول شهر رمضان وتنتهى في يوم السابع من رمضان 1442، ويمكن أيضا معرفة نتائج الاختبارات للطلاب إلكترونيا أيضا، وقامت الإدارة التعليمية بإعلان جدول اختبارات المرحلة الابتدائية 1442 والاستعداد لها خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف نعرض لكم جدول الاختبارات بالتفصيل حيث يشغل بال أولياء الأمور بهذه الجداول لمعرفة مواعيد الاختبارات الخاصة بالمرحلة الابتدائية.

كانت وزارة التربية والتعليم السعودية قد نوهت أن في حالة أن الطالب ليس لديه شبكة أنترنت أو عدم قدرته على الاختبارات الإلكترونية فان عليه الذهاب على المدرسة وتقديم الامتحان حضوريا، وعلى أولياء أمورهم متابعة التزام الطلاب في تقديم الاختبارات والتواجد في موعد اختبارات المرحلة الابتدائية 1442، وان يحذر جميع أولياء الأمور أبناءهم عن عدم الذهاب لأداء الامتحانات أو الغياب نهائيا.

التعليم عن بعد

يعتبر التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية احد اهم الأنظمة التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لأبناءها الطلاب، وتقدم هذه الخدمة بسبب الظروف التي تمر بها المملكة في جميع أراضيها بسبب الفيرس المنتشر، حيث يستطيع الطلاب من جميع المراحل التعليمية متابعة دراستهم من خلال رابط منصة مدرستي الإلكترونية، وأيضا يستطيع جميع الطلاب من مختلف المراحل التعليمية أداء الاختبارات سواء نصف العام أو الاختبارات النهائية، وتعتبر هذه الخدمة الإلكترونية أمان لجميع الطلاب وأداء اختبارات المرحلة الابتدائية 1442 بأمان.