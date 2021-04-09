أخبار اليمن : تحذيرات للصيادين ومرتادي البحر في السواحل اليمنية

تحذيرات للصيادين ومرتادي البحر في السواحل اليمنيةحذر المركز الوطني للأرصاد، الصيادين ومرتادي البحر على السواحل الغربية والأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبّه المركز في نشرته الجوية اليوم، المواطنين في المناطق الصحراوية والسواحل الشرقية من الأجواء الحارة نهاراً.

وتوّقع المركز أن يكون الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة، صحواً وجافاً بوجه عام في المرتفعات الجبلية وتتشكل قطع من السحب الركامية المنخفضة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والشمالية الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

وبحسب المركز، سيكون الطقس بالمناطق الساحلية صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام حار ورطب نهاراً، والرياح معتدلة إلى نشطة جنوبية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 18 عقدة على السواحل الشرقية والجنوبية، جنوبية شرقية إلى جنوبية على السواحل الغربية قد تصل أقصى سرعة لها إلى أكثر من 24 عقدة تعمل على اضطراب البحر وبالتالي ارتفاع الموج.

فيما تكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة بوجه عام، جافة حارة نهاراً والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 15 عقدة.

وأشار المركز إلى أن الطقس بأرخبيل سقطرى، سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 15 عقدة.