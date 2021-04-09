أخبار اليمن : هجوم يمني جديد بطائرة مسيرة على مطار أبها السعودي

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هجوم يمني جديد بطائرة مسيرة على مطار أبها السعودي

نفذ سلاح الجو اليمني المسير، اليوم عملية هجومية على مطار أبها السعودي. هجوم يمني جديد بطائرة مسيرة على مطار أبها السعودينفذ سلاح الجو اليمني المسير، اليوم عملية هجومية على مطار أبها السعودي. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على موقع حساس بمطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قصف K2. وأكد أن العملية الهجومية أصابت هدفها بدقة.. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار حق الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على الشعب اليمني.

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