الشرطة تغرم رئيسة وزراء النرويج لانتهاكها قواعد مكافحة كورونا

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، قالت الشرطة النرويجية إن رئيسة الوزراء احتفلت بعيد ميلادها بشكل مبالغ فيه، مؤكدة أنها انتهكت القيود المفروضة على عدد الحضور فى الفعاليات الخاصة، فى إطار الجهود للحد من جائحة كورونا.
وكشفت الغرامة الموقعة عن حفلين على صلة بعيد ميلاد سولبرغ الـ60 فى نهاية فبراير الماضى، حيث تجمعت أسرتها فى منتجع تزلج فى جيلو، بوسط النرويج، إضافة إلى تجمع فى مطعم من أجل تناول السوشى فى منزل مستأجر، ولم تكن سولبرغ حاضرة فى المطعم بسبب مشكلة فى العين.
وأشارت الشرطة إلى أنه فى كل مرة تجمع ما بين 13 إلى 14 شخصًا، فى حين تفرض القواعد المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا أن يقتصر الحضور على 10 أشخاص.
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