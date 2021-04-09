عاجل.. اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أكد التحالف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الحوثيين تعد جرائم حرب. وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى.

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