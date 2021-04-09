جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، تشكو تايوان التى تطالب الصين بالسيادة عليها، من المهام المتكررة التى تنفذها القوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة، والتى تتركز فى الجزء الجنوبى الغربى من منطقة دفاعها الجوى قريبا من جزر براتاس التى تسيطر عليها تايوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تايوان تعلن رصد 11 طائرة صينية فى منطقة دفاعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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