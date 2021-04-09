الحكومة البريطانية تدعو للهدوء بعد اشتباكات فى أيرلندا الشمالية

جدة - نرمين السيد - كررت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، دعوتها إلى الهدوء بعد اشتباكات جديدة بين مثيرى الشغب والشرطة فى إيرلندا الشمالية حيث يُخشى أن يقوض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) السلام الهش فى المقاطعة.





وحسمبا أفادت قناة "العربية- الحدث"، تشهد المقاطعة البريطانية، منذ أكثر من أسبوع، أعمال عنف لم تشهد مثيلاً لها منذ سنوات، خصوصاً فى مناطق الوحدويين "الذين يدافعون عن الوحدة مع المملكة المتحدة"، حيث خلقت عواقب الخروج من الاتحاد الأوروبى شعوراً بالخيانة والمرارة. ورغم دعوات لندن ودبلن وواشنطن لوقف أعمال العنف، اشتعلت العاصمة بلفاست مجدداً الليلة الماضية. كما تم استهداف شرطة مكافحة الشغب فى بلفاست، التى علقت بين فكى كماشة بين الجانبين، بزجاجات حارقة وحجارة عندما حاولت منع مئات المتظاهرين "الجمهوريين" "الذين يدعون لانضمام أيرلندا الشمالية الى جمهورية أيرلندا" من التوجه نحو "الوحدويين"، وتم صدهم باستخدام خراطيم المياه.

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