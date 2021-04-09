شروط الموافقة على صرف الدعم المادي من حساب المواطن

في الفترة الأخيرة تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر عن موعد صرف الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية على أن يوافق الصرف يوم الأحد المقبل الموافق 11 أبريل الجاري 2021م ولذلك نقوم من خلال موقع ثقفني بعرض شروط الاستحقاق للفئات المستحقة والأكثر احتياجاََ للمواطنين المقيمين السعودية، حيث أن توضح عن صدور نتائج الأهلية المستفيدين المتقدمين على مبالغ الدعم المادي للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة الشروط الواجب توافرها لكي يتم صرف الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية.

يجب على أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. عدم تواجد المتقدم في السجون أو أي أحكام داخل المملكة. يجب على المتقدم تقديم كافة البيانات المرسلة مع كافة البيانات للجهات المختصة.

شروط الموافقة على صرف الدعم المادي :

ومن المؤكد أن حساب المواطن أوضح علي أن يتيح للمرأة التي تملك الجنسية السعودية، لها إمكانية الاستفادة من الدعم المادي الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن، وهذا الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث أن سيكون المستفيد من الدعم الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن ليست تابعة لرب الأسرة إلا إذا توافر العديد من هذه الحالات :

على المستفيدة أن تكون المرأة المهجورة. يجب على تكون المرأة المتزوجة من غير مواطن سعودي الجنسية. عائلة السجين. يلزم عائلة فاقد الأهلية.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أكد على أن في حالة وجود العمالة المنزلية لدى المستفيدين من الدعم المادي الشهري المقدم وهذا لا يؤثر على الإطلاق على المبالغ المودعة في حساباتهم، حيث أن برنامج حساب المواطن أوضح علي أن معايير الاستحقاق في الدفعة الجديدة، من برنامج حساب المواطن.