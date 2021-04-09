لقاح جونسون والجلطات.. هيئة الأدوية الأوروبية تدخل على الخط

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية، الجمعة، أنها تدرس حالات تجلط الدم بعد أخد لقاح "جونسون أند جونسون".
وقالت وكالة فرنس بريس إن إعلان هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية يأتي بعد تسجيل أربع حالات تجلط الدم بينها وفاة.
وذكرت الهيئة أن لجنتها الخاصة بالسلامة "بدأت تدرس تقارير للتحقق من حالات تجلط الدم بعد أخد اللقاح".
وأضافت أن ثلاث حالات سجلت في الولايات المتحدة ورابعة خلال تجارب سريرية في موقع لم يحدد.
من جهتها، قالت شركة "جونسون أند جونسون" إنها على علم بالحالات التي تم الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أنها "تعمل عن كثب مع الخبراء لتقييم الوضع".
وأجاز الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، استخدام اللقاح لكنه لم يبدأ بالتطعيم به.
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