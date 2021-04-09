مدرب برشلونة ينحاز لريال مدريد.. وينتقد كلوب

وجد ريال مدريد مناصرا لم يعهده بعد أن انتقد رونالد كومان مدرب برشلونة تصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول التي وصف فيها استاد ألفريدو دي ستيفانو بأنه ملعب تدريب.

وأبدى كلوب غضبه لخوض مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب دي ستيفانو، حيث خسر 3-1.

ويخوض ريال مدريد مبارياته على هذا الملعب الذي يقع ضمن قاعدته التدريبية منذ يونيو العام الماضي، حيث يخضع ملعب سانتياغو برنابيو لتجديدات.

وسيحل برشلونة ضيفا على هذا الملعب، السبت، في مباراة قمة الدوري الإسباني، لكن كومان رفض إلقاء المسؤولية على الملعب في هزيمة ليفربول.

وقال إن عدم وجود جماهير في الملعب سيصنع فارقا كبيرا لفريقه.

وأضاف "إنه أمر مهين لناد كبير مثل ريال مدريد أن يصف البعض الاستاد بأنه ملعب تدريب. اختاروا بعناية توقيت إجراء تجديدات في ملعبهم الأصلي. ريال مدريد اعتاد على اللعب في هذا الملعب ويجب على المنافسين اللعب هناك. هذا كل شيء".

وتابع: "أعتقد أن اللعب بدون جماهير هو أكثر الأمور صعوبة بالنسبة للاعبين".

ويتأخر العملاق الكتالوني بنقطة واحدة فقط عن أتليتيكو مدريد صاحب الصدارة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر.

لكن بالنظر إلى عدد المباريات المتبقية على نهاية الموسم أكد كومان أن خسارة أحد الفريقين لن تكون حاسمة في الصراع على اللقب هذا الموسم.

وقال: "لن تكون النتيجة حاسمة. لا تزال هناك الكثير من المباريات وسيجد كل فريق صعوبات في الفوز بكل مبارياته. لكن الفوز سيمنح صاحبه أيضا دفعة معنوية قوية".