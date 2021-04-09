توقعات بحضور الأمير هاري جنازة الأمير فيليب

قال مصدر لصحيفة إنجليزية إنه من المتوقع أن يحضر الأمير هاري جنازة جده الأمير فيليب في المملكة المتحدة، وذلك في أول عودة له إلى أرض الوطن منذ أن ترك العائلة الملكية الشهيرة.

وأوضح المصدر لصحيفة "The Post Friday" أنه من غير الواضح ما إذا كانت ميغان ماركل الحامل - والتي من المقرر أن تضع طفلهما الثاني في أوائل الصيف - ستنضم إلى هاري، على الرغم من أنها تريد أن تكون بجانبه.

وأضاف أن قدرة ميغان على الطيران لمدة 12 ساعة تقريبا من محل إقامتها في كاليفورنيا إلى إنجلترا ستعتمد على أوامر طبيبها وتوجيهات شركة النقل الجوي، إلا أنه من غير المتوقع أن يفوت هاري جنازة دوق أدنبره.

وأوضح مصدر في الأسرة الملكية البريطانية أن هاري سيكون موجودا بغض النظر عن الصعوبات بين الزوجين والعائلة الملكية.

وتأتي عودة هاري المتوقعة إلى وطنه بعد انفصاله عن العائلة الملكية في يناير 2020 - وبعد أسابيع من مقابلته وزوجته المفاجئة مع أوبرا وينفري التي عصفت بقصر باكنغهام.

وفي الجلسة التي استمرت ساعتين بدون قيود، كشفت ماركل أن شخصًا ما في العائلة المالكة تساءل عن مدى لون بشرة ابنهما آرتشي.

ومن المتوقع أن يحضر جميع كبار أعضاء العائلة المالكة جنازة الأمير فيليب في قلعة وندسور وسط جائحة كوفيد-19، في كنيسة سانت جورج التي شهدت زواج هاري وميغان في عام 2018.