فيديو.. انفجار بركانى يهدد حياة سكان جزيرة سانت فنسنت الكاريبية 

جدة - نرمين السيد - وأفادت المنظمة الوطنية لإدارة الطوارئ فى البلاد على "تويتر" يوم الجمعة بأن أعمدة الدخان وصلت إلى ثمانية كيلومترات، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وفى وقت متأخر من يوم الخميس، قال رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر جرينادين، إن سكان ما يسمى بالمناطق الحمراء فى الشمال الغربى والشمال الشرقى من الجزيرة يحتاجون إلى إجلائهم فورا حيث يضخ البركان المزيد من الدخان والبخار.

وأصدرت السلطات فى سانت فينسنت والجرينادين أمرا بإخلاء جزء من جزيرة سانت فينسنت الكاريبية بعد أن حذر علماء الزلازل من أن بركان "لا سوفرير" يبدو أنه على وشك الثوران.

ويعتبر بركان "لا سوفرير" البركان النشط الوحيد فى سانت فينسنت ولم يشهد سوى خمس ثورات منذ عام 1718 وفقا للمركز، الذى يقول إنه كان هناك العديد من الثورات البركانية السريعة أو البطيئة فى نفس الفترة الزمنية، وكان آخرها يوم 13 أبريل 1979.